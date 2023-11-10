В Индонезии зафиксировали уникальное животное, считавшееся вымершим: что о нем известно

Этот вид считался пропавшим много лет назад.

В индонезийских горах нашли уникальное животное, считавшееся вымершим на протяжении 60 лет. Млекопитающий имеет шипы ежа, морду муравьеда и ноги крота.

Об этом пишет CNN.

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Так, речь идет о долголюбивой ехидной Аттенборо. Она получила свое название в честь британского естествоиспытателя Дэвида Аттенборо.

Уникальное животное было обнаружено в последний день четырехнедельной экспедиции под руководством ученых Оксфордского университета. Ее зафиксировала камера слежения. Маленькое существо прогуливалось кустарниками леса.

"Было огромное чувство эйфории, а также облегчение после длительного времени, проведенного в поле без всякой награды, до последнего дня. Я крикнул оставшимся коллегам: "Мы нашли, мы нашли". Я выбежал из-за стола в гостиную и обнял ребят", — поделился эмоциями Биолог Джеймс Кэмптон.

Команда описала этот вид как застенчивых ночных обитателей нор, которых, как известно, сложно найти.

По словам биолога, причина, по которой это животное непохожа на других, заключается в том, что оно принадлежит к однопроходным – группе яйцекладных особей, отделившейся от остальных млекопитающих около 200 миллионов лет назад.

Этот вид был зарегистрирован с научной точки зрения только однажды, голландским ботаником в 1961 году. Другой вид ехидны встречается по всей Австралии и в низовьях Новой Гвинеи.

Напомним, китайские ученые создали светящуюся зеленым обезьяну-химеру.

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