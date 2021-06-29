В Индонезии затонуло судно, на борту которого находились более 50 человек: есть погибшие

В Индонезии затонуло судно, на борту которого находились более 50 человек: есть погибшие

Авария произошла 29 июня в проливе Бали.

Пассажирское судно KMP Yunicee, перевозившее более 50 человек, затонуло в Индонезии.

Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

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Сообщается, что происшествие случилось в проливе Бали. На борту находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. По последним данным, 4 пассажира судна погибли. Тела погибших были обнаружены эвакуационной группы.

Пострадавших на корабле все еще эвакуируют. Команда спасателей также провела обследование на пляже Гилиманук.

Сейчас более подробная информация выясняется.

Напомним, вблизи Британских островов нашли "лодку-призрак" с 20 телами на борту. В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Неизвестно, что могло привести к гибели людей. По предварительной информации, версия о насильственной смерти не рассматривается.

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