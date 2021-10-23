В индонезийском супермаркете заметили охранников в костюмах из "Игры в кальмара"

В индонезийском супермаркете заметили охранников в костюмах из "Игры в кальмара"

Южнокорейский сериал стремительно захватывает не только рейтинг Netflix, но и рынок одежды.

В столице Индонезии Джакарте накануне празднования Хэллоуина, чтобы привлечь клиетнив в торговый центр, охранники прибегли к оригинальному способу.

Охранники в торговом центре Lotte Shopping Avenue, вдохновленные южнокорейским сериалом Netflix «Игра в кальмара», тоже нарядились в костюмы из культового сериала.

Напомним:

В Южной Корее в среду, 20 октября, тысячи профсоюзных работников, одетых в костюмы из популярного сериала "Игра в кальмара", устроили митинг. Забастовку объявили в 13 городах с требованием к властям улучшить условия труда для нерегулярных работников и повысить минимальную зарплату.

устроили митинг. Забастовку объявили в 13 городах с требованием к властям улучшить условия труда для нерегулярных работников и повысить минимальную зарплату. А в Луцке Волынской области дети подхватила идею популярного корейского сериала "Игра кальмара". Во дворе между многоэтажками они устроили такие игры. Девочка по очереди "убивала" участников игры.

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