В индонезийском супермаркете заметили охранников в костюмах из "Игры в кальмара"

Южнокорейский сериал стремительно захватывает не только рейтинг Netflix, но и рынок одежды.
В столице Индонезии Джакарте накануне празднования Хэллоуина, чтобы привлечь клиетнив в торговый центр, охранники прибегли к оригинальному способу.
Охранники в торговом центре Lotte Shopping Avenue, вдохновленные южнокорейским сериалом Netflix «Игра в кальмара», тоже нарядились в костюмы из культового сериала.
Напомним:
- В Южной Корее в среду, 20 октября, тысячи профсоюзных работников, одетых в костюмы из популярного сериала "Игра в кальмара", устроили митинг. Забастовку объявили в 13 городах с требованием к властям улучшить условия труда для нерегулярных работников и повысить минимальную зарплату.
- А в Луцке Волынской области дети подхватила идею популярного корейского сериала "Игра кальмара". Во дворе между многоэтажками они устроили такие игры. Девочка по очереди "убивала" участников игры.
Читайте также:
- "Игра в кальмара": что известно об актерах самых обсуждаемых сериала года
- "Игра в кальмара": 10 фактов о жутком сериале, который стал мировым хитом
- Что посмотреть: 5 сериалов 2021 годп, которые достойны внимания