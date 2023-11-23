В Instagram появится новая функция, связанная с Reels: что смогут делать пользователи

Ролики будут иметь водяной знак с именем аккаунта.

В социальной сети Instagram появилась новая функция, которая позволит пользователям скачивать на свое устройство видео Reels.

Об этом сообщил глава компании Адам Моссери во время трансляции в Instagram, пишет TechCruch.

Как отмечается, в новом обновлении Instagram пользователи смогут скачивать на свои смартфоны видео с "рубрик" Reels. Однако ролики будут иметь водяной знак с именем аккаунта, как это происходит в приложении TikTok.

Чтобы сохранить видео, нужно нажать кнопку “Поделиться” и выбрать кнопку загрузки. Однако пользователи могут запретить хранить свои видео. Для этого нужно зайти в настройки, затем на вкладку "конфиденциальность", "Reels" и кликнуть на переключатель "Разрешить людям загружать ваши Reels".

Интересно и то, что если в вашем ролике используется лицензионная музыка, на видеоустройстве сохранится без звука.

Напомним, что письма французского императора Наполеона I Бонапарта выложили на аукцион. В них он писал, в частности, об "выжженной Москве".

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