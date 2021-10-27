В Ираке боевики ИГИЛ напали на село и убили по меньшей мере 11 человек

В Ираке боевики ИГИЛ напали на село и убили по меньшей мере 11 человек

Террористы открыли по мирным жителям огонь из стрелкового оружия.

В иракской провинции Дияла вечером во вторник, 26 октября, в результате нападения на деревню Эль-Рашад со стороны боевиков "Исламского государства" погибли по меньшей мере одиннадцать человек, а еще тринадцать пострадали.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AFP.

Отмечается, что в населенном пункте проживает много сотрудников служб безопасности. В то же время известно, что среди убитых из стрелкового оружия были мирные жители.

После нападения правоохранители оцепили пострадавший район, для задержания террористов сюда отправили подкрепление. По данным издания, большинство жителей села принадлежат к племени Бану Тамим.

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде, где погибли по меньшей мере 32 человека и по меньшей мере сотня получила ранения.

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