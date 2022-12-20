В Ираке боевики "ИГИЛ" обстреляли жителей деревни и гражданский автомобиль: есть жертвы и ранены

Нападение произошло в деревне, недалеко от города Халис, примерно в 70 км к северо-востоку от столицы Багдада.
В понедельник вечером, 19 декабря, боевики "Исламского государства" расстреляли гражданский автомобиль и людей возле него. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения.
Об этом сообщает Xinhua.
Нападение произошло вечером возле села рядом с городом Халис. Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян.
На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики.
Отмечается, что в последние месяцы иракские силы безопасности проводили операции против экстремистских боевиков, чтобы подавить их активизацию.
Напомним, в США заявили, что их военные не участвовали в ликвидации одного из главарей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши в Сирии.
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