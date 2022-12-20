В Ираке боевики "ИГИЛ" обстреляли жителей деревни и гражданский автомобиль: есть жертвы и ранены

Нападение произошло в деревне, недалеко от города Халис, примерно в 70 км к северо-востоку от столицы Багдада.

В понедельник вечером, 19 декабря, боевики "Исламского государства" расстреляли гражданский автомобиль и людей возле него. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения.

Об этом сообщает Xinhua.

Нападение произошло вечером возле села рядом с городом Халис. Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян.

На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики.

Отмечается, что в последние месяцы иракские силы безопасности проводили операции против экстремистских боевиков, чтобы подавить их активизацию.

Напомним, в США заявили, что их военные не участвовали в ликвидации одного из главарей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши в Сирии.

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