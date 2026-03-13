В Ираке разбился американский самолет: весь экипаж погиб

Американский самолет (иллюстративное фото) / © Сайт ВМС США

В Ираке погибли все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, который потерпел катастрофу на западе страны. Трагедия произошла 12 марта во время выполнения боевого вылета в рамках операции Epic Fury.

Об этом сообщило Центральное командование США (US Central Command).

Отмечается, что сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента. Предварительно установлено, что самолет находился в воздушном пространстве под контролем союзных сил.

«Обстоятельства происшествия расследуются. Однако потеря самолета была не из-за вражеского огня или дружественного огня», — сообщили в командовании.

Имена погибших военных обнародуют в течение суток после оповещения их семей.

В Ираке дроны-камикадзе атаковали военную базу и уничтожили французский вертолет.

Также группировка «Хезболла» объявила о начале собственной операции против Израиля. По стране уже выпустили массированный залп из более сотни ракет.

Кроме того, в Сети обсуждают библейское значение конфликта между США, Израилем и Ираном.