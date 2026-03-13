В Ираке разбился американский самолет: весь экипаж погиб
Шестеро американских военных погибли в авиакатастрофе на западе Ирака.
В Ираке погибли все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, который потерпел катастрофу на западе страны. Трагедия произошла 12 марта во время выполнения боевого вылета в рамках операции Epic Fury.
Об этом сообщило Центральное командование США (US Central Command).
Отмечается, что сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента. Предварительно установлено, что самолет находился в воздушном пространстве под контролем союзных сил.
«Обстоятельства происшествия расследуются. Однако потеря самолета была не из-за вражеского огня или дружественного огня», — сообщили в командовании.
Имена погибших военных обнародуют в течение суток после оповещения их семей.
