В стране продолжаются бои, которых в Ираке не видели годами.

По крайней мере, 20 погибли, десятки ранены во время противостояний в столице Ирака, говорится в ТСН.

Они продолжаются уже почти сутки. После штурма, сторонники шейтского шейха и политика Муктада ас-Садра пробились в президентский дворец.

На улицах так называемой "зеленой зоны" — то есть правительственного квартала, где также расположены посольства, всю ночь продолжалась стрельба и пылали огни. Силы безопасности неоднократно прибегали к слезоточивому газу.

Протестующие выступают против отставки ас-Садра, ранее настаивавшего на досрочных выборах и роспуске парламента, потому что ни один политик, ныне у власти после прихода Соединенных Штатов в Ирак, не имеет права занимать этот пост. Аналитики называют причиной этого кризиса внутреннюю борьбу за нефтяные ресурсы страны.

Напомним, что Кремль принимает у себя уже не первую делегацию из Талибана – экстремистского режима, год назад молниеносно захватившего власть в Афганистане. Талибы, которых Россия официально дозе называет террористами, теперь будут покупать у нее газ, нефть и пшеницу.

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