В Ираке вспыхнула больница для больных коронавирусом: по меньшей мере 50 человек погибли

Еще более 70 пациентов смогли спастись.
По меньшей мере полсотни человек погибли в Ираке в результате пожара в больнице.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 июля.
Загорелось отделение, где лечили больных коронавирусом. Предварительно, в полиции говорят, что взорвался кислородный баллон. Пламя быстро распространилось на все здание и десятки людей оказались заблокированными в охваченном пожаром здании. Огонь тушили в течение нескольких часов.
В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. Спасатели говорят, число жертв может возрасти, ведь десятки людей считаются пропавшими без вести, их могло придавить обломками здания.