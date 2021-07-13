В Ираке вспыхнула больница для больных коронавирусом: по меньшей мере 50 человек погибли

В Ираке вспыхнула больница для больных коронавирусом: по меньшей мере 50 человек погибли

Еще более 70 пациентов смогли спастись.

По меньшей мере полсотни человек погибли в Ираке в результате пожара в больнице.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 июля.

Загорелось отделение, где лечили больных коронавирусом. Предварительно, в полиции говорят, что взорвался кислородный баллон. Пламя быстро распространилось на все здание и десятки людей оказались заблокированными в охваченном пожаром здании. Огонь тушили в течение нескольких часов.

В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. Спасатели говорят, число жертв может возрасти, ведь десятки людей считаются пропавшими без вести, их могло придавить обломками здания.

Новости мира: в Ираке горел госпиталь для больных коронавирус - не менее 50 человек погибли

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