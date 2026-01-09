- Дата публикации
В Иран часто курсируют самолеты из России: к чему готовится аятолла Хаменеи
Россия может готовить эвакуацию верховного лидера Ирана с ближайшими помощниками.
С начала массовых протестов в Иране, которые угрожают свержением в стране режима аятоллы Али Хаменеи, российские военно-транспортные самолеты начали совершать частые рейсы в Тегеран.
Об этом пишет специализированное издание Air Cargo Week.
Российские самолеты ИЛ-76ТД под видом гражданских бортов выполняли регулярные рейсы из Минеральных Вод в Тегеран, пролетая над Кавказом и избегая воздушного пространства, контролируемого странами НАТО.
Как отмечает издание, повторное использование одних и тех же воздушных судов и то, что операторы предоставляют очевидный приоритет скорости и надежности перевозок над их экономической эффективностью, указывает на целенаправленную деятельность.
«Решение осуществлять многочисленные рейсы вместо одного консолидированного перемещения грузов соответствует доктрине военной логистики», — говорится в публикации.
Аналитики отмечают, что Россия может оказывать военно-техническую поддержку своему стратегическому партнеру в регионе и одновременно готовить эвакуацию верховного лидера Ирана с ближайшими помощниками. Предполагается, что военно-транспортные самолеты РФ вывозят из страны золото аятоллы.
В издании напомнили, что таким же образом Россия помогла бежать из Сирии диктатору Башару Асаду чуть более, чем год назад.
Напомним, волна антиправительственных выступлений охватила Иран в конце декабря. Она была спровоцирована глубоким экономическим кризисом и стремительным падением курса местной валюты.
По оценкам правозащитных организаций, масштаб протестов стал по-настоящему общенациональным: беспорядки зафиксировали в более 270 населенных пунктах, охватывающих 27 из 31 провинции страны.
Иранские протестующие взяли под свой контроль два города на западе страны. В то же время борцы с режимом аятолл обратились с прямой просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу.
Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев покинуть территорию Исламской Республики Иран на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью в стране.