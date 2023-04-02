В Иране арестовали двух женщин после того, как мужчина облил им волосы йогуртом: видео

Судебные власти Исламской Республики объяснили задержание женщин тем, что они не носили обязательный в этой стране хиджаб — платок, который должен покрывать голову.

В Иране две женщины, зашедшие в магазин с непокрытой головой, стали жертвами нападения покупателя, облившего им волосы йогуртом из ведра. После этого женщин еще и арестовали за нарушение запрета появляться в общественном месте без хиджаба. Нападавшего также задержали за нарушение порядка.

Об этом сообщает BBC.

На опубликованном в соцсетях видео с камеры наблюдения видно, как к двум клиенткам магазина подходит мужчина и начинает с ними разговаривать. Затем он берет с полки то, что-то похожее на ведерко йогурта, и сердито выливает его содержимое им на головы. Затем продавец выталкивает нападавшего из магазина.

Watch: Citizens in city of Shandiz in Iran northeast grapple with member of IRGC's Basij militia which pours bucket of yoghurt on the heads of women defying the Islamic Republic's hijab regulations by not wearing any headscarf. pic.twitter.com/M8VEmy3lmZ — Iran International English (@IranIntl_En) 31 марта, 2023

Судебные власти Ирана заявили, что обе женщины были задержаны за демонстрацию своих волос, что является незаконным в этой мусульманской стране. Задержан также мужчина, который нарушил порядок в магазине, а владельцу заведения объявлено предписание следить за соблюдением законодательства.

Женщинам в Иране запрещено появляться без хиджаба в общественных местах, однако в больших городах многие ходят без него, несмотря на правила.

В сентябре прошлого года после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали в Тегеране за якобы "ненадлежащее ношение" хиджаба, в стране вспыхнули массовые протесты. Однако ни к каким изменениям в законодательстве это не привело.

Также читайте Иран исключили из комиссии ООН по положению женщин

В субботу, 1 апреля, президент Ирана Эбрагим Раиси снова заявил, что иранские женщины должны носить хиджаб как "религиозную необходимость".

Напомним, 17 сентября 2022 года в Иране сотни людей собрались на похороны 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после того, как ее арестовала в Тегеране пресловутая "полиция морали".

Власти Исламской Республики жестоко подавили продолжавшиеся несколько месяцев протесты. По информации Организации Объединенных Наций, во время протестов погибли более 300 человек, а высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что беспорядки унесли жизни 200 протестующих и работников сил безопасности.

Читайте также: