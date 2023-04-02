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В Иране арестовали двух женщин после того, как мужчина облил им волосы йогуртом: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Иране арестовали двух женщин после того, как мужчина облил им волосы йогуртом: видео

Фото: Associated Press

Судебные власти Исламской Республики объяснили задержание женщин тем, что они не носили обязательный в этой стране хиджаб — платок, который должен покрывать голову.

В Иране две женщины, зашедшие в магазин с непокрытой головой, стали жертвами нападения покупателя, облившего им волосы йогуртом из ведра. После этого женщин еще и арестовали за нарушение запрета появляться в общественном месте без хиджаба. Нападавшего также задержали за нарушение порядка.

Об этом сообщает BBC.

На опубликованном в соцсетях видео с камеры наблюдения видно, как к двум клиенткам магазина подходит мужчина и начинает с ними разговаривать. Затем он берет с полки то, что-то похожее на ведерко йогурта, и сердито выливает его содержимое им на головы. Затем продавец выталкивает нападавшего из магазина.

Судебные власти Ирана заявили, что обе женщины были задержаны за демонстрацию своих волос, что является незаконным в этой мусульманской стране. Задержан также мужчина, который нарушил порядок в магазине, а владельцу заведения объявлено предписание следить за соблюдением законодательства.

Женщинам в Иране запрещено появляться без хиджаба в общественных местах, однако в больших городах многие ходят без него, несмотря на правила.

В сентябре прошлого года после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали в Тегеране за якобы "ненадлежащее ношение" хиджаба, в стране вспыхнули массовые протесты. Однако ни к каким изменениям в законодательстве это не привело.

В субботу, 1 апреля, президент Ирана Эбрагим Раиси снова заявил, что иранские женщины должны носить хиджаб как "религиозную необходимость".

Напомним, 17 сентября 2022 года в Иране сотни людей собрались на похороны 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после того, как ее арестовала в Тегеране пресловутая "полиция морали".

Власти Исламской Республики жестоко подавили продолжавшиеся несколько месяцев протесты. По информации Организации Объединенных Наций, во время протестов погибли более 300 человек, а высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что беспорядки унесли жизни 200 протестующих и работников сил безопасности.

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Дата публикации
Просмотры
719
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