ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1020
Время на прочтение
1 мин

В Иране была атакована АЭС: СМИ заявляют о погибшем

По данным Тегерана, авиаудар был нанесен по периметру АЭС.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
АЭС в Бушере в Иране. / © AFP

Утром 4 апреля была атакована Бушерская атомная электростанция — это единственная АЭС, действующая в Иране . Снаряд попал на территорию объекта.

Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim, пишут Al Jazeera и The Times of Israel .

По данным иранских государственных СМИ, во время авиаудара снаряд попал в ограждение по периметру объекта. Его здания получили повреждения. Основные части заведения не пострадали от удара.

Отмечается, что в результате взрыва и осколков погиб один сотрудник — охранник станции.

О повышении уровня радиации не сообщалось. К слову, этот случай уже четвертый, когда АЭС была целью ударов. По предварительным данным Тегерана, в этом месяце снаряды несколько раз попадали в район вокруг атомной электростанции в Бушере.

Как сообщалось, накануне Израиль ударил по объектам ПВО и ракетным комплексам в Тегеране. В частности, один из пораженных пунктов принадлежит Корпусу стражей исламской революции. Там, по данным Армии обороны Израиля, «сохранялись ракеты, предназначенные для поражения самолетов».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie