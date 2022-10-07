В Иране двух граждан Франции назвали шпионами и подстрекателями массовых протестов

Правительство Франции осудило Тегеран за показ видеозаписи французской пары, которая говорит, что они якобы являются шпионами французской разведки.

В четверг, 6 октября, государственное телевидение Ирана показало "признание" французской пары, арестованной пять месяцев назад за якобы содействие организации протестов учителей в этой стране. Французское правительство решительно осудило эту трансляцию как "постыдный, отвратительный и неприемлемый" поступок.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Французы были арестованы еще в мае, когда в Иране проходили демонстрации учителей, требовавших повышения зарплат и освобождения задержанных коллег.

Трансляция их якобы признаний состоялась в то время, когда Иран столкнулся с новой волной протестов, разразившихся 16 сентября после смерти молодой женщины Махсы Амини, которую арестовали за неправильное ношение хиджаба — обязательного для женщин платка.

Иран неоднократно обвинял внешние силы в подстрекательстве протестов и на прошлой неделе объявил, что девять иностранных граждан, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Нидерланды, находятся под арестом.

На опубликованном видео слышно, как женщина, назвавшая себя Селин Колер, на французском языке говорит, что она якобы агент французской разведывательной службы DGSE. Она сказала, что вместе с мужем находилась в Иране "для подготовки условий для революции и свержения иранского исламистского режима".

По словам ее партнера Жака Париса, также показанного на видео, целями DGSE было "оказывать давление на правительство Ирана".

Трансляцию резко осудило правительство Франции.

"Сесиль Колер и Жак Парис безосновательно удерживаются в Иране с мая 2022 года и потому являются государственными заложниками", — заявили в МИД.

В жестком заявлении французского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что инсценировка признаний является "позорной, отвратительной, неприемлемой и противоречащей международному праву".

Напомним, в Иране продолжаются протесты против исламистских властей после того, как так называемая "полиция морали" забила до смерти 22-летнюю девушку Махсу Амини за "неправильное ношение хиджаба".

Протесты в Иране: история 22-летней Махсы Амини, которая убили из-за неправильного ношения хиджаба

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