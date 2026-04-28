В Иране фото нового верховного лидера появилось среди «мучеников»: слухи о состоянии Хаменеи усилились

Моджтабы Хаменеи / © Getty Images

В Иране усугубляется загадка вокруг состояния нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи. В соцсетях распространилось видео с муралом, на котором его изображение было размещено рядом с погибшими иранскими военными и политическими лидерами.

Об этом говорится в материале Euro News.

В Иране фото Моджтабы Хаменеи появилось на мурале среди погибших «мучеников» / © Фото из открытых источников

Фреску открыли в районе Ардехал города Мешхед к западу от Кашана. Она называется «Мученики эпической борьбы». На ней изображены бывший командующий силами «Кудс» Касем Сулеймани, экспрезидент Ибрагим Раиси и основатель Исламской Республики Рухолла Хомейни.

Появление на этой мурале Моджтабы Хаменеи вызвало новую волну вопросов относительно его состояния. Иранские власти ситуацию пока не комментировали.

Это уже не первый случай, усугубляющий слухи вокруг нового верховного лидера. Ранее информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, в публикации назвало Хаменеи «погибшим лидером революции». Позже представители Исламской Республики заявили, что это была ошибка.

Что известно о состоянии Хаменеи

Моджтаба Хаменеи не появлялся на видео или аудиозаписях с начала войны, когда были нанесены удары по резиденции его отца. Во время объявления о его назначении новой аятоллой публике показали картонную фигуру, а первое обращение к нации зачитали в эфире государственных медиа примерно через две недели после назначения.

Международные медиа со ссылкой на иранских чиновников сообщали, что Хаменеи получил серьезные ранения во время атаки 28 февраля, но якобы оставался в сознании и принимал участие в принятии решений.

По этим данным, он перенес несколько операций на ногах и руках, а также испытывал трудности с речью из-за сильных ожогов лица и губ. В других сообщениях утверждалось, что ему тоже делали пластическую операцию после полученных травм.

В то же время, независимо подтвердить эти данные не удалось.

Дополнительные вопросы вызвало и недавнее заявление заместителя спикера иранского парламента Али Никзада. Во время телеэфира он упомянул «первое распоряжение» Хаменеи по Ормузскому проливу, но не сказал ни о каких дальнейших приказах.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Гегсет ранее заявляли, что Хаменеи был ранен и обезображен.

