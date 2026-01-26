Иран

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленное подземное укрытие в Тегеране из-за роста риска удара со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По оценке иранской стороны, вероятность американской атаки существенно выросла после недавних заявлений президента США Дональда Трампа. В пятницу он сообщил, что американские военные корабли направляются к водам вблизи Ирана.

«У нас есть много кораблей, направляющихся в Иран. Я надеюсь, что нам не придется их использовать», — заявил Трамп.

В ответ на эти сигналы высокопоставленное иранское чиновник подчеркнул, что любая атака со стороны США будет расценена как «тотальная война против Ирана». Подобную риторику представители иранских властей повторяют в течение последних дней.

Кроме того, иранское студенческое информационное агентство со ссылкой на парламентскую комиссию по национальной безопасности сообщило, что любое покушение на Хаменеи может стать основанием для объявления джихада.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкян также заявлял, что удар по верховному лидеру будет означать «тотальную войну против иранской нации».

Новые сообщения о возможном американском ударе появились после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп сигнализировал об уменьшении репрессий внутри страны. В то же время, несмотря на ограничение доступа в интернет, из Ирана продолжают поступать данные о насилии в отношении протестующих.

В пятницу Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против Ирана в ответ на действия иранских властей.

По данным иранской правозащитной организации HRANA, по состоянию на субботу подтверждено гибель по меньшей мере 5 137 человек во время беспорядков, однако реальное количество погибших может быть значительно больше.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что в Иран следует значительная группировка американских ВМС на фоне напряженности после протестов, однако он надеется, что эскалации удастся избежать.

Мы ранее информировали, что , по меньшей мере, 5 тысяч человек погибли во время массовых протестов в Иране.