В Иране губернатор получил публичного пощечину из-за вакцинации женщин: видео

Инцидент произошел в мечети на церемонии представления нового руководителя провинции Восточный Азербайджан.

В иранском городе Тебриз новый губернатор провинции Восточный Азербайджан Зейнолабедин Хоррам получил публичную пощечину в мечети, где проходила церемония его представления.

Видео этого инцидента, который произошел накануне, опубликовано в Twitter иранского информационного агентства Fars.

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Несмотря на то, что на таких мероприятиях в Иране уровень безопасности очень высок, во время речи нового губернатора в мечети имама Хомейни к нему подошел человек и ударил чиновника по лицу. Это произошло на глазах у министра внутренних дел страны, представителей Офиса президента Ирана и других государственных чиновников.

#IranProtests #EastAzarbaijan -during the inauguration ceremony of the new Provincial Governor, #IRGC commander Zeinolabedin Khorram, one of the audience goes to the stage and slaps him .



Notably, the regime's interior minister had participated in the event. pic.twitter.com/B4dwHm6ucw — Iran News Update (@ IranNewsUpdate1) October 23, 2021

Как выяснилось, публичное проявления неуважения к губернатору было связано с кампанией по вакцинации против COVID-19. Военнослужащий вооруженных сил страны Аюба Ализаде объяснил полицейским, что дал пощечину губернатору из-за того, что в поликлинике вакцинацию женщинам делает не женщина, а мужчина.

Напомним, ранее на одной из улиц иранской столицы Тегерана полицейские жестко задержали женщину, используя для этого шест с петлей, которой пользуются службы отлова бездомных собак.

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