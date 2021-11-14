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В Иране из-за землетрясения произошел оползень горы: десятки людей пострадали, видео

В Иране из-за землетрясения произошел оползень горы: десятки людей пострадали, видео

Скриншот видео

Местные власти сообщают о по меньшей мере двух погибших.

В воскресенье, 14 ноября, в Иране было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 6,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает издание Mehr.

Эпицентры подземных толчков были возле портового города Бандар-Аббас в провинции Хормозган, на глубине 18 и 10 километров. Землетрясение ощущали также в соседних провинциях и даже в северной и восточной части Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейсмическая активность спровоцировала оползень горы Гну. Местные власти сообщили, что пострадали около 70 человек, по меньшей мере два человека погибли.

Землетрясения также повлекли отключение электроэнергии и нарушение работы систем телесвязи.

Напомним, ранее на северо-востоке Тайваня произошло сильное землетрясение – магнитуда землетрясения составила 6,5 баллов.

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