В Иране из-за землетрясения произошел оползень горы: десятки людей пострадали, видео

Местные власти сообщают о по меньшей мере двух погибших.

В воскресенье, 14 ноября, в Иране было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 6,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает издание Mehr.

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Эпицентры подземных толчков были возле портового города Бандар-Аббас в провинции Хормозган, на глубине 18 и 10 километров. Землетрясение ощущали также в соседних провинциях и даже в северной и восточной части Объединенных Арабских Эмиратов.

#14Nov | #VenezuelaDiario



Dos terremotos de más de 6 grados golpearon la cuidad de Bandar Abbas, a Irán este domingo.



Los dos sismos de produjeron en un período de 90 segons. Provocó deslizamientos de tierra.



Al menos una persona murió. @Vzla_diario pic.twitter.com/TFD68Dx246 — Venezuela Diario (@Vzla_diario) November 14, 2021

Сейсмическая активность спровоцировала оползень горы Гну. Местные власти сообщили, что пострадали около 70 человек, по меньшей мере два человека погибли.

Землетрясения также повлекли отключение электроэнергии и нарушение работы систем телесвязи.

#ULTIMAHORA | Se registra sismo de magnitud 6,5 al sur de Irán и se siente en Emiratos Árabes y Arabia Saudita.



Poden veure com el polvo s'eleva des de les colinas i els camiones se balancean durante el sismo de 6.5 al sur #Irán cerca de Bandar Abbas. pic.twitter.com/c4l7ZzITzu — Oscar Salinas (@OscarSa17220243) November 14, 2021

Напомним, ранее на северо-востоке Тайваня произошло сильное землетрясение – магнитуда землетрясения составила 6,5 баллов.

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