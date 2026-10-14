В Иране казнили 23-летнюю девушку за видео протестов: перед смертью она обратилась к народу (фото)

Иран / © Associated Press

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В Иране казнили 23-летнюю Нашмех Амини, приговоренную к смертной казни по обвинению в «оскорблении пророка». Девушка изучала бухгалтерский учет и, по данным правозащитников, подверглась преследованию после публикации в Instagram видео антиправительственных протестов.

Об этом пишет BILD.

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Как сообщается в опубликованном материале, 16 сентября суд вынес Амини смертный приговор, который вскоре был исполнен. Перед казнью девушка тайно передала из тюрьмы голосовое сообщение, в котором просила соотечественников добиться справедливости.

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Нашмех Амини / © Bild

«Приветствую иранский народ. Сегодня я не пытаюсь представить себя героиней; я прошу только об одном: станьте моим голосом», — сказала она.

Амини призвала адвокатов, правоведов, правозащитников и всех, кому небезразлична судьба невинных людей, изучить материалы ее судебного дела.

«Я хочу только справедливости и возможности защищать себя», — подчеркнула девушка.

В своем обращении она также попросила людей запомнить ее имя и выразила надежду увидеть Иран свободным и процветающим.

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«Может быть, я больше никогда не смогу говорить. Но пока я жива, я сохраняю надежду, что прежде чем петля оборвет мою жизнь, я увижу свой Иран процветающим и свободным», — заявила Амини.

За что осудили Нашмех Амини

Девушка изучала бухгалтерский учет в Мешхеде. В январе она присоединилась к массовым протестам против власти иранских религиозных лидеров.

31 января Амини задержали в районе базара. По данным правозащитников, во время задержания ее жестоко избили.

Как утверждается в материале, публикация в Instagram кратких видео протестов могла стать одной из причин преследования девушки. Около трех месяцев ее содержали в одиночной камере тюрьмы Вакилабад, где, по сообщениям правозащитников, на нее оказывали давление, пытаясь добиться признания.

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В конце концов суд приговорил Амини к смертной казни по обвинению в «оскорблении пророка».

В Иране растет количество казней

Случай Амини, по данным правозащитников, не единичный. Организация Iran Human Rights сообщила, что с января по август в Иране казнили по меньшей мере 532 человека. Среди них — 31 участник демонстраций.

Другой правозащитный центр насчитал более 900 казней всего за семь месяцев.

Активисты также заявляют, что сотни участников протестов ожидают исполнения смертных приговоров.

Директор международной неправительственной правозащитной организации Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам считает, что казни используют как инструмент устрашения населения.

«У всех казней есть одна четкая цель: распространять страх и предотвращать новые протесты», — заявил он.

Ранее речь шла о масштабных протестах в Иране. Люди выходили на улицы против власти. Тогда погибли более 60 человек. Иранская правозащитная организация HRANA заявила, что 48 из них были протестующими, а еще 14 — сотрудниками сил безопасности.

Напомним, в США неожиданно назвали страны, помогающие диктатору Путину воевать. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вступился за РФ и Китай даже несмотря на их помощь Ирану, с которым воюет Америка.

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