В Иране казнили бывшего замминистра обороны

Иранские власти приговорили британо-иранского гражданина и бывшего министра обороны Ирана Алиреза Акбари к смертной казни. Сегодня его казнили.

Об этом сообщает BBC.

"Иран приговорил экс-чиновника к смертной казни по обвинениям в шпионаже в пользу Великобритании. Он занимал должность замминистра обороны. Дело против него открыли в 2019 году, тогда же его задержали. Акбари отрицал свою вину", – пишет издание.

В персидскую службу BBC поступало аудиосообщение от Алирезы Акбари, где тот рассказывал о пережитых пытках. Чиновник утверждал, что его пытались вынудить признаться перед камерой о том, чего он не делал.

На инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел по Содружеству и развитию Великобритании. В ведомстве заявили, что поддерживают членов семьи осужденного и несколько раз возбуждали его дело перед властями Ирана.

Напомним, 7 января в Иране казнили еще двух человек в результате протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини.

8 декабря в Иране казнили первого участника протестов, охвативших страну.

По данным правозащитной организации Amnesty International, иранские власти во время показательных судов с целью запугать участников массовых протестов вынесли уже, по меньшей мере 21, смертный приговор.

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