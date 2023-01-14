В Иране казнили бывшего замминистра обороны

Следствие обвиняло Акбари, имевшего второе гражданство, в шпионаже в пользу британской разведки.
Иранские власти приговорили британо-иранского гражданина и бывшего министра обороны Ирана Алиреза Акбари к смертной казни. Сегодня его казнили.
Об этом сообщает BBC.
"Иран приговорил экс-чиновника к смертной казни по обвинениям в шпионаже в пользу Великобритании. Он занимал должность замминистра обороны. Дело против него открыли в 2019 году, тогда же его задержали. Акбари отрицал свою вину", – пишет издание.
В персидскую службу BBC поступало аудиосообщение от Алирезы Акбари, где тот рассказывал о пережитых пытках. Чиновник утверждал, что его пытались вынудить признаться перед камерой о том, чего он не делал.
На инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел по Содружеству и развитию Великобритании. В ведомстве заявили, что поддерживают членов семьи осужденного и несколько раз возбуждали его дело перед властями Ирана.
Напомним, 7 января в Иране казнили еще двух человек в результате протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини.
8 декабря в Иране казнили первого участника протестов, охвативших страну.
По данным правозащитной организации Amnesty International, иранские власти во время показательных судов с целью запугать участников массовых протестов вынесли уже, по меньшей мере 21, смертный приговор.
Читайте также:
- В Иране двух граждан Франции заставили признать себя шпионами и подстрекателями массовых протестов
- Иранская скалолазка выступила на соревнованиях без хиджаба и рискует попасть в тюрьму
- Иран из-за протестов вызывает послов Великобритании и Норвегии
- Иранский футболист приговорен к смертной казни — СМИ