В Иране ликвидировали адмирала, ответственного за закрытие Ормузского пролива

Война против Ирана продолжается

Адмирал Алиреза Тангсири, командовавший военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате авиаудара в иранском городе Бандар-Аббас.

Об этом на условиях анонимности заявил израильский чиновник, пишет Times of Israel.

По информации чиновника, удар был нанесен по Бандар-Аббасу — портовому городу на юге Ирана, выходящему на Ормузский пролив. Ни Иран, ни израильские военные официально не подтвердили и не прокомментировали эту информацию.

По данным израильского чиновника, именно он отвечал за перекрытие Ормузского пролива — одного из важнейших морских путей в мире, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Американские законодатели все более скептически относятся к расходам миллиардов долларов на продолжение войны. Несколько членов Республиканской партии заявили, что откажутся поддерживать дальнейшее финансирование войны без четкой стратегии Белого дома.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран совершил масштабную атаку ракетами по объекту США.

21 марта Иран впервые с начала войны применил баллистические ракеты средней дальности, атаковав военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют США и Великобритания.