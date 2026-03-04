В Иране ликвидировали командира, который хотел убить Трампа: подробности от Пентагона

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Министр войны США Пит Хегсет сообщил о ликвидации в Иране лидера подразделения, которое готовило убийство американского президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 4 марта, передает Sky News.

«Вчера [3 марта] был выслежен и убит лидер подразделения, который пытался убить президента Трампа», — сказал глава Пентагона.

Реклама

Он добавил, что «Иран пытался убить президента Трампа, но президент Трамп смеялся последним».

На просьбу предоставить подробности ликвидации неназванного иранского командира Пит Хегсет отметил, что о намерении Ирана убить президента Трампа или других должностных лиц США было давно известно.

По его словам, ни американский президент, ни любой другой чиновник не поднимали вопрос мести во время военной операции против Ирана, однако в Пентагоне «позаботились о том, чтобы те, кто был за это ответственен, в конце концов попали в список целей».

Пит Хегсет добавил, что американские военные были сосредоточены «на ракетах и пусковых установках» Ирана, но в конце концов получили возможность «добраться до тех, кто пытается добраться до Америки», нанеся воздушный удар.

Реклама

Ранее на этом же брифинге Пит Хегсет заявил о близкой победе над Ираном, анонсировав новые волны ударов по территории страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что военная операция США против Ирана может длиться ориентировочно четыре недели. По его словам, ее ход пока соответствует плану. Удары Америки и ее союзников, говорит глава Белого дома, оказались более эффективными, чем ожидалось.