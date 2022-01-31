В Иране львица убила смотрителя и несколько часов разгуливала по зоопарку

В Иране львица убила смотрителя и несколько часов разгуливала по зоопарку

Львица сбежала из вольера вместе со своим партнером-самцом.

В Иране в воскресенье, 30 января, в зоопарке в городе Эрак львица убила смотрителя и сбежала со своим партнером-самцом из вольера. Хищников не могли поймать несколько часов.

Об этом со ссылкой на информагентство IRNA сообщает The Associated Press.

Также читайте Под Москвой разгуливал тигр: видео

Отмечается, что животное напало на 40-летнего сотрудника учреждения, когда тот кормил его мясом через специальное окошко. Впоследствии львице удалось самостоятельно открыть вольер и она вышла из него вместе с другим львом.

Несколько часов хищники разгуливали по территории зоопарка, пока их не поймали полицейские и сотрудники охраны. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в зоопарке в Ташкенте молодая женщина на виду у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю.

В американском зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы | Новости мира

Читайте также: