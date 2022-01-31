В Иране львица убила смотрителя и несколько часов разгуливала по зоопарку

Львица сбежала из вольера вместе со своим партнером-самцом.
В Иране в воскресенье, 30 января, в зоопарке в городе Эрак львица убила смотрителя и сбежала со своим партнером-самцом из вольера. Хищников не могли поймать несколько часов.
Об этом со ссылкой на информагентство IRNA сообщает The Associated Press.
Отмечается, что животное напало на 40-летнего сотрудника учреждения, когда тот кормил его мясом через специальное окошко. Впоследствии львице удалось самостоятельно открыть вольер и она вышла из него вместе с другим львом.
Несколько часов хищники разгуливали по территории зоопарка, пока их не поймали полицейские и сотрудники охраны. Расследование инцидента продолжается.
Ранее в зоопарке в Ташкенте молодая женщина на виду у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю.
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