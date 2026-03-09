В Иране начался раскол после убийства Хаменеи — CNN

Иран / © Associated Press

Противоречивые заявления иранского руководства в течение последних суток осветили глубокий кризис и раскол во властных кругах Тегерана после гибели Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщает CNN.

Политическая нестабильность проявилась в резком изменении риторики президента Масуда Пезешкиана, который поначалу публично извинился за удары по странам Персидского залива, но почти сразу отозвал свои слова под давлением радикального крыла руководства.

«На фоне этих дипломатических колебаний страны региона сообщили о новой волне авиаударов в ночь на воскресенье, что подтверждает доминирование силового сценария. В то же время влиятельный представитель службы безопасности Али Лариджани в телеобращении к нации пытался отрицать наличие разногласий в верхушке, призывая к единству и обещая, что Дональд Трамп „заплатит цену“ за развязывание войны», — отмечают журналисты.

Эксперты указали, что в Иране обострилось противостояние между «прагматиками», надеющимися на дипломатическое урегулирование, и сторонниками жесткой линии, требующими немедленной мести.

Фактическое управление стратегическими и военными операциями остается в руках Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Эта структура обеспечивает непрерывность боевых действий в условиях кадрового вакуума и будет играть решающую роль в выборе преемника.

Аналитики подчеркивают, что назначение нового лидера будет направлено на демонстрацию стабильности режима как перед мировым сообществом, так и перед внутренней оппозицией, в начале года проводившей масштабные антиправительственные протесты.

Убийство Хаменеи

Хаменеи погиб в Тегеране 28 февраля в результате совместной воздушной операции США и Израиля. В связи с его смертью власти Ирана объявили 40-дневный общенациональный траур и предоставили жителям страны семь выходных дней. Хаменеи правил Ираном более трех десятилетий.

В тот же день Иран потерял и других представителей высшего руководства, включая министра обороны Азиза Насирзаде и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммадом Пакпуром.

Разведка Израиля несколько лет получала записи камер видеонаблюдения в Тегеране и обрабатывала огромный массив данных, что позволило определить местонахождение верховного лидера Ирана Али Хаменеи.