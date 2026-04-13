В Иране отреагировали на заявление Трампа о блокировании Ормузского пролива

Трамп, Иран / © ТСН.ua

В Иране отреагировали на отреагировали на высказывания президента США Дональда Трампа о блокировании Ормузского пролива. Там обещают, что цены на топливо в США скоро взлетят.

Об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в X.

Он ответил на угрозы Трампа, призвав «наслаждаться» действующими ценами на АЗС.

«Наслаждайтесь текущими показателями заправок. Из-за так называемой блокады в скором времени вы почувствуете ностальгию по бензину по 4–5 долларов», — написал он.

Как мы писали, США после неудачных переговоров с Ираном заявили о возможной блокаде Ормузского пролива. Трамп объяснил, что Иран отказался сворачивать ядерную программу, поэтому американские ВМС могут начать перехватывать суда и убирать мины. «Мы приступим к процессу блокировки любых кораблей, которые пытаются войти или выйти из Ормузского пролива», — заявил он.