Мир
3109
1 мин

В Иране ответили на новые угрозы Трампа

Реакция Ирана прозвучала после заявлений Трампа о готовности «решить ад».

Игорь Бережанский
Флаг Ирана / © Reuters

Иранские военные ответили на угрозы президента США Дональда Трампа, повторив его риторику об «аду», но уже в адрес Соединенных Штатов и Израиля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на командующего Центральным штабом Khatam al-Anbiya в Тегеране Али Абдоллахи Алиабади.

Реакция Ирана прозвучала после заявлений Трампа о готовности «решить ад», если Тегеран не согласится на соглашение с США в течение 48 часов.

«Ворота ада откроются для вас (США и Израиля — ред.)», — заявил Али Абдоллахи Алиабади, предупредив о последствиях в случае дальнейших ударов по иранской инфраструктуре.

В то же время представитель Центрального штаба в Тегеране Эбрагим Золфагари также выступил с резким заявлением.

«Не забывайте: если военные действия расширятся, весь регион станет для вас адом. Иллюзия победы над Исламской Республикой Иран превратилась в болото, которое поглотит вас», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что недавние атаки Ирана на два американских истребителя, вероятно, ввели президента США Дональда Трампа в режим паники.

Мы ранее информировали, что израильские военные нанесли удары по военным объектам в Иране, в частности по месту, где хранились баллистические ракеты.

