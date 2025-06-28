В Иране посоветовали Трампу изменить тон, если он хочет соглашение с США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп хочет соглашения, он должен прекратить неприемлемый тон относительно верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом чиновник написал в сообщении в социальных сетях.

"Если президент Трамп искренне хочет соглашения, он должен отвергнуть неуважительный и неприемлемый тон относительно Верховного лидера Ирана, Великого аятоллы Хаменеи, и перестать причинять боль миллионам своих искренних последователей", - говорится в сообщении.

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Мол, иранский народ, показавший миру, что "у израильского режима нет выбора, кроме как бежать к "папе", чтобы избежать сбитых нашими ракетами, не воспринимает угрозы и оскорбления".

"Добрая воля порождает добрую волю, а уважение порождает уважение", - резюмировал Аббас Арагчи.

Такое сообщение СМИ разозлило президента США Дональда Трампа, который назвал эти атаки "одними из самых успешных военных ударов в истории". По его словам, "ядерные объекты в Иране полностью уничтожены".

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф в своем заявлении, опубликованном в среду, 25 июня, заверил, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами США.

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