В Иране пригрозили Украине из-за помощи Израилю беспилотниками

Иран угрожает Украине из-за поддержки израильского режима беспилотниками».

Об этом заявил глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизе.

«Провальная Украина фактически стала участником войны и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — отметил он.

Помощь Украины странам Ближнего Востока

Напомним, Украина уже направила на Ближний Восток три команды экспертов, помогающих бороться с иранскими дронами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, первыми странами, куда отправились украинские специалисты, стали Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

«Что касается ситуации на Ближнем Востоке, мы отправили наши команды. Три команды профессиональные, укомплектованные… На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы отправили по нашим договоренностям — это Катар, Эмираты, Саудовская Аравия», — сказал Зеленский.

5 марта президент сообщал, что Украина получила запрос от США о помощи в защите от «Шахедов» на Ближнем Востоке. Он отметил, что поручил предоставить необходимые средства, а также обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить безопасность в регионе Ближнего Востока.