В Иране продолжаются протесты: демонстранты подожгли военную базу

Иранцы четвертый день выходят на улицы, чтобы выразить свое возмущение состоянием пошатнувшейся экономики.

Протесты в Иране

Протесты в Иране / © Associated Press

Уличные протесты в Иране ужесточились. Разъяренные демонстранты в новогоднюю ночь подожгли опорный пункт «Басидж» в Ченари.

Об этом сообщает BILD.

Протесты начались в выходные, когда продавцы крупного рынка Тегерана выступили против быстрой инфляции, закрыв свои ряды. Сотни владельцев магазинов в иранской столице и других городах начали бастовать. Затем протест превратился в движение, мотивированное широкой системной критикой режима. Он распространился на университеты и на улицы, протестовать выходят миллионы людей.

Силы безопасности во многих местах соответствовали слезоточивому газу и задержаниям. Согласно подтвержденным сообщениям, во время столкновений студенты и молодежь подвергались полицейскому насилию.

Одним из главных факторов расширения и усиления протестов является роль торговцев. Именно они были опорой исламской революции 1979 года, и именно они стабилизировали режим. Без них муллы теряют социальную и экономическую опору. Справится ли иранский режим с этим вызовом — пока неясно.

Находящийся за рубежом сын последнего шаха Реза Пехлеви поздравил демонстрации и призвал безопасности Ирана не выступать против населения.

Напомним, тысячи человек вышли на улицы столицы Албании с требованием отставки премьер-министра Эдди Рамы. Протест быстро перерос в насилие.

