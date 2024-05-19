В Иране произошла авария с вертолетом президента: началась спасательная операция (видео)

Среди пассажиров вертолета, совершившего жесткую посадку, кроме президента Раиси, был министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
В воскресенье, 19 мая, с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси произошла авария и он совершил жесткую посадку из-за тумана в горной местности у границы с Азербайджаном.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ирана Ахмеда Вахиди.
Вертолет шел в составе колонны из трех вертолетов, которыми иранская делегация возвращалась с торжественного открытия дамбы на реке Аракс на границе Ирана и Азербайджана, участие в котором приняли президенты обеих стран.
Среди пассажиров вертолета, совершившего жесткую посадку, кроме президента Раиси, был министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
По данным полуофициального информационного агентства Tasnim, людям, находившимся в вертолете с президентом, удалось совершить экстренный звонок.
Иранские СМИ публикуют видео поисковой операции в районе аварии с вертолетом. Из-за плохой погоды воздушные поиски приостановлены, спасательные работы ведут пешие бригады спасателей.
"Мы контактировали со спутниками президента, но из-за того, что местность сложная, коммуникация усложнена, и мы ждем, пока спасательные группы доберутся до места аварии и посадки вертолета и предоставят нам информацию", — сказал в эфире одного из иранских телеканалов глава МВД Ирана, которого цитирует Tasnim.
Кто такой Ибрагим Раисе
63-летний Ибрагим Раиси был избран президентом со второй попытки в 2021 году. После вступления в должность он приказал усилить моральные законы и контролировал кровавое подавление антиправительственных протестов.
Многие считают Раисе сильным претендентом на место своего наставника, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль, выпустив несколько сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет.
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