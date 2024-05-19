В Иране произошла авария с вертолетом президента: началась спасательная операция (видео)

Среди пассажиров вертолета, совершившего жесткую посадку, кроме президента Раиси, был министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

В воскресенье, 19 мая, с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси произошла авария и он совершил жесткую посадку из-за тумана в горной местности у границы с Азербайджаном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Ирана Ахмеда Вахиди.

Вертолет шел в составе колонны из трех вертолетов, которыми иранская делегация возвращалась с торжественного открытия дамбы на реке Аракс на границе Ирана и Азербайджана, участие в котором приняли президенты обеих стран.

Также читайте Фицо сделал первые заявления после покушения

Среди пассажиров вертолета, совершившего жесткую посадку, кроме президента Раиси, был министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

По данным полуофициального информационного агентства Tasnim, людям, находившимся в вертолете с президентом, удалось совершить экстренный звонок.

Иранские СМИ публикуют видео поисковой операции в районе аварии с вертолетом. Из-за плохой погоды воздушные поиски приостановлены, спасательные работы ведут пешие бригады спасателей.

В Иране произошла авария с вертолетом президента: началась спасательная операция

"Мы контактировали со спутниками президента, но из-за того, что местность сложная, коммуникация усложнена, и мы ждем, пока спасательные группы доберутся до места аварии и посадки вертолета и предоставят нам информацию", — сказал в эфире одного из иранских телеканалов глава МВД Ирана, которого цитирует Tasnim.

Кто такой Ибрагим Раисе

63-летний Ибрагим Раиси был избран президентом со второй попытки в 2021 году. После вступления в должность он приказал усилить моральные законы и контролировал кровавое подавление антиправительственных протестов.

Многие считают Раисе сильным претендентом на место своего наставника, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Жесткая посадка! Вертолет с президентом Ирана Райси потерпел крушение!

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль, выпустив несколько сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Читайте также: