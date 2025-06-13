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В Иране произошла утечка радиации внутри ядерного объекта: в МАГАТЭ оценили угрозу
МАГАТЭ подтверждает радиоактивное загрязнение на ядерном объекте в Натанге в результате израильской атаки. Эксперты уверяют, что угрозы утечки пока нет.
На иранском ядерном объекте в Натанге обнаружено радиоактивное загрязнение, однако его следы не зафиксированы за пределами площадки, что свидетельствует о локализованном характере инцидента .
Об этом в сети X сообщили МАГАТЭ , ссылаясь на слова своего генерального директора Рафаэля Гросси, и Tehran Times , ссылаясь на Организацию атомной энергии Ирана.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что уровни радиации за пределами объекта в Натанге остались неизменными.
Радиационный фон за пределами объекта в Натанге остался без изменений. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующий внутри объекта, преимущественно альфа-частицы, может быть контролируем с помощью соответствующих защитных мер», — отметил Гросси.
По результатам дальнейших контактов с иранскими властями, Гросси также подтвердил, что завод по обогащению топлива в Фордо и ядерный объект в Исфахане не пострадали. Кроме того, иранские власти сообщили МАГАТЭ, что атомная электростанция в Бушере не была целью атаки, и там не наблюдалось повышения уровня радиации.
МАГАТЭ продолжает поддерживать связь с находящимися в стране иранскими властями и инспекторами Агентства, чтобы тщательно мониторить ситуацию, которая вызывает глубокую обеспокоенность.
Напомним, в МАГАТЭ предупредили о риске ядерной катастрофы в Украине из-за массированных обстрелов. Рафаэль Гросси заявил, что угроза утечки радиации остается реальной, ведь количество атак и воздушных тревог постоянно растет.