В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6: много пострадавших

В субботу, 28 января, в северо-западной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков был в 23 км юго-восточнее города Хой с населением 175 тысяч человек.

Об этом сообщает IRNA.

По предварительным оценкам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий, отметил губернатор Мохаммад Садег Мотамедян,

Число пострадавших в результате землетрясения в городе Хой на северо-западе страны увеличилось до 816. Также три человека погибли. Сначала было известно о более 660 человек, которые травмировались.

Напомним, в Перу, в северо-западном департаменте Пьюра, в бездну упал пассажирский автобус. В салоне транспортного средства было 60 пассажиров. По меньшей мере, 25 человек погибли.

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