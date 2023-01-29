Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6: много пострадавших

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1923
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6: много пострадавших

Фото: Associated Press

По меньшей мере, трое погибших.

В субботу, 28 января, в северо-западной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков был в 23 км юго-восточнее города Хой с населением 175 тысяч человек.

Об этом сообщает IRNA.

По предварительным оценкам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий, отметил губернатор Мохаммад Садег Мотамедян,

Число пострадавших в результате землетрясения в городе Хой на северо-западе страны увеличилось до 816. Также три человека погибли. Сначала было известно о более 660 человек, которые травмировались.

Напомним, в Перу, в северо-западном департаменте Пьюра, в бездну упал пассажирский автобус. В салоне транспортного средства было 60 пассажиров. По меньшей мере, 25 человек погибли.

Читайте также:

В Иерусалиме молодой человек убил по меньшей мере 7 человек

В Иерусалиме молодой человек убил по меньшей мере 7 человек

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1923
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация