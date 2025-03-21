В Иране произошло землетрясение возле ядерного объекта: что известно

Местные СМИ не сообщают о повреждении ядерной площадки или жертвах.

В пятницу, 21 марта, в центральной части Ирана произошло сильное землетрясение вблизи ядерного объекта этой страны.

Об этом сообщает Newsweek.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Исфахана в центральном Иране всего в 26,5 километрах от ядерного объекта в Натанге, главного места обогащения урана в стране.

По данным Иранского сейсмологического центра, в 13.03 по местному времени произошел второй толчок магнитудой 4,5.

Также читайте В США снова призывают Иран к переговорам по ядерной сделке

В первых сообщениях местных СМИ не сообщалось о повреждении ядерной площадки или жертвы.

По словам Резы Мусави, руководителя кризисного управления провинции Исфахан, в настоящее время группы экстренной помощи оценивают пострадавшие районы.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил, что его страна не намерена получить ядерное оружие.

Читайте также: