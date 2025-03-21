В Иране произошло землетрясение возле ядерного объекта: что известно

Местные СМИ не сообщают о повреждении ядерной площадки или жертвах.
В пятницу, 21 марта, в центральной части Ирана произошло сильное землетрясение вблизи ядерного объекта этой страны.
Об этом сообщает Newsweek.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Исфахана в центральном Иране всего в 26,5 километрах от ядерного объекта в Натанге, главного места обогащения урана в стране.
По данным Иранского сейсмологического центра, в 13.03 по местному времени произошел второй толчок магнитудой 4,5.
В первых сообщениях местных СМИ не сообщалось о повреждении ядерной площадки или жертвы.
По словам Резы Мусави, руководителя кризисного управления провинции Исфахан, в настоящее время группы экстренной помощи оценивают пострадавшие районы.
Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил, что его страна не намерена получить ядерное оружие.
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