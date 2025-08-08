В Иране растет раздражение Россией: в чем суть претензий

Иран и Россия

На российском заводе «Алабуга» (Татарстан) налажено массовое производство ударных дронов «Шахед-136», известных в России как «Герань». Российский журналист в документальном фильме о заводе заявил, что «такого массового производства двухтактных двигателей нет больше нигде в России».

Об этом пишет CNN.

Генеральный директор завода Тимур Шагивалеев добавил, что большинство компонентов для беспилотников производится на месте, а сам объект «полностью готов». Аналитики и разведка считают, что 90% этапов производства сейчас проходит на «Алабуге» или других российских объектах. Благодаря этому Россия может не только наращивать производство, но и модернизировать дроны, делая их более смертоносными и эффективными.

Локализация производства, позволившая России снизить стоимость одного беспилотника с $200 000 до $70 000, привела к усилению напряжения в отношениях с Ираном. Источник в западной разведке утверждает, что Россия маргинализировала Иран в этом процессе. По словам чиновников, иранские партнеры, в частности компания Sahara Thunder, жалуются на невыполнение Россией финансовых обязательств.

Аналитики отмечают, что поведение России является «хищническим», а отношения между странами — «как сотрудничеством, так и конкуренцией». Москва, по их словам, стремится «полностью овладеть производственным циклом и освободиться от предстоящих переговоров с Тегераном». Иран также недоволен тем, что не получает обещанные российские аэронавигационные технологии в обмен на свою поддержку.

Несмотря на напряжение, эксперты предполагают, что Россия может предоставить Ирану военную помощь для возобновления отношений, особенно после недавних израильских ударов по иранским военным объектам. Так, бывший инспектор ООН Дэвид Олбрайт считает, что Россия может экспортировать модернизированные версии «Шахеда» в Иран.

Также появилась информация, что военный грузовой самолет Ил-76 авиакомпании Gelix Airlines перевез в Тегеран компоненты российской системы ПВО С-400. Это может свидетельствовать о том, что Россия пытается спасти отношения, поскольку, как отмечают аналитики, Иран также извлекает выгоду от сотрудничества.

Напомним, после многих лет поддержки Ирана в вопросе его ядерной программы российский президент Владимир Путин подталкивает своего союзника к соглашению с США, которое ограничит его право обогащать уран. По словам трех европейских и одного израильского чиновника, осведомленных в этом вопросе, Москва призывает Иран согласиться на соглашение о «нулевом обогащении».