В Иране разбился вертолет, который перевозил ящики для голосования: есть погибший

Из-за аварии многие получили тяжелые травмы.

В Иране разбился вертолет, перевозивший ящики для голосования с труднодоступных районов в город Дезфул.

Об этом сообщает государственное иранское агентство IRNA.

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Губернатор провинции Хузестан Касем Солеймани Даштаки подтвердил информацию о авиакатастрофе. Он сообщил, что из-за падения самолета погиб один из пассажиров вертолета, который охранял ящики для голосования. Другие люди, точное количество которых не уточняется, получили серьезные травмы.

"Точная причина аварии расследуется, но, видимо, эта авария произошла из-за падения давления в вертолетного двигателя, который осуществил сложную аварийную посадку", — сообщил губернатор провинции Хузестан.

Напомним, в Иране состоялись президентские выборы. Бывший генеральный прокурор и глава судебной власти Ирана Ибрахим Раисе лидирует после предварительного подсчета голосов.

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