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В Иране разогнали митинг родственников погибших пассажиров сбитого под Тегераном самолета МАУ

В Иране разогнали митинг родственников погибших пассажиров сбитого под Тегераном самолета МАУ

Самолет сбили в 2020 году / Фото: Associated Press

Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким — убеждены люди

Митинг, организованный семьями погибших пассажиров украинского самолета, который Иран сбил в 2020 году, был разогнан в Тегеране.

Об этом сообщает Персидская служба Голоса Америки.

Ряд семей пассажиров самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752, собравшиеся перед офисом ООН, добивались справедливости от правительства Ирана. Они обвиняют власти страны в препятствовании расследованию гибели рейса 752, сбитого утром 8 января 2020 года двумя иранскими зенитными ракетами.

Участники акции попросили встречи с Недой Аль-Нашиф, заместителем Верховного комиссара по правам человека. Но иранские агенты службы безопасности в гражданском и силы безопасности режима немедленно начали разгонять этих людей угрозами и запугиваниями.

«Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой более жесткой реакции», – говорится в сообщении Ассоциации семей рейса PS752 в сети X (бывшая Twitter).

Семьи ранее подписали заявление с требованием отменить поездку Неды Аль-Нашиф в Иран, говорится в сообщении.

Родственники погибших считают, что Иран покрывает преступников, совершивших «умышленное убийство, умышленное нападение на гражданское население или гражданские объекты, посягательство на личное достоинство и грабеж, а также преступления против человечности в виде убийства и других нечеловеческих действий».

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали 176 человек — все находившиеся на борту. Тегеран официально признал, что Boeing был сбит иранскими военными "нечаянно". Впоследствии иранские власти сообщили, что причиной авиакатастрофы стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что все причастные к сбитию самолета МАУ будут наказаны. Расшифровка бортовых самописцев самолета, проведенная во Франции, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, сообщил украинский МИД.

Напомним, в апреле 2023 года в Иране вынесли приговор 10 военным, сбившим украинский самолет с пассажирами.

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