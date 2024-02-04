В Иране разогнали митинг родственников погибших пассажиров сбитого под Тегераном самолета МАУ

Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким — убеждены люди

Митинг, организованный семьями погибших пассажиров украинского самолета, который Иран сбил в 2020 году, был разогнан в Тегеране.

Об этом сообщает Персидская служба Голоса Америки.

Ряд семей пассажиров самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752, собравшиеся перед офисом ООН, добивались справедливости от правительства Ирана. Они обвиняют власти страны в препятствовании расследованию гибели рейса 752, сбитого утром 8 января 2020 года двумя иранскими зенитными ракетами.

Участники акции попросили встречи с Недой Аль-Нашиф, заместителем Верховного комиссара по правам человека. Но иранские агенты службы безопасности в гражданском и силы безопасности режима немедленно начали разгонять этих людей угрозами и запугиваниями.

امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ تعدادی از خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس‌۷۵۲ در اعتراض به سفر خانم ندا النشیف، معاون کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مقابل دفتر این سازمان در تهران جمع شدند و با پلاکاردهایی که در دست داشتند خواسته‌ها و اعتراضات خود را نشان دادند.

لازم به… pic.twitter.com/hqXJUiGL6K — Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) February 3, 2024

«Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой более жесткой реакции», – говорится в сообщении Ассоциации семей рейса PS752 в сети X (бывшая Twitter).

Семьи ранее подписали заявление с требованием отменить поездку Неды Аль-Нашиф в Иран, говорится в сообщении.

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Родственники погибших считают, что Иран покрывает преступников, совершивших «умышленное убийство, умышленное нападение на гражданское население или гражданские объекты, посягательство на личное достоинство и грабеж, а также преступления против человечности в виде убийства и других нечеловеческих действий».

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали 176 человек — все находившиеся на борту. Тегеран официально признал, что Boeing был сбит иранскими военными "нечаянно". Впоследствии иранские власти сообщили, что причиной авиакатастрофы стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что все причастные к сбитию самолета МАУ будут наказаны. Расшифровка бортовых самописцев самолета, проведенная во Франции, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, сообщил украинский МИД.

Напомним, в апреле 2023 года в Иране вынесли приговор 10 военным, сбившим украинский самолет с пассажирами.

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