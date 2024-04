В Иране рэпера, поддерживавшего Украину, приговорили к смертной казни

Революционный суд Ирана приговорил известного иранского рэпера Тумаджа Салехи к смертной казни по обвинению в поддержке массовых антиправительственных протестов в стране в 2022-2023 годах.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что артист в своих песнях поддерживал многомесячные протесты в стране, вызванные смертью 22-летней Махсы Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба.

Впервые рэппер был арестован в октябре 2022 года после публичных заявлений в поддержку общенациональных протестов. В 2023 году он был приговорен к шести годам и трем месяцам заключения, однако он избежал смертного приговора со стороны Верховного суда.

Впоследствии адвокат Тумаджа Салехи Амир Раисиан сообщил, что первое отделение Революционный суд Исфахана приговорил репера к смертной казни, несмотря на решение Верховного суда.

Иранская судебная система еще не подтвердила приговор. У Салехи есть 20 дней, чтобы подать апелляцию.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения России иранский рэпер Тумадж Салехи выпустил клип в поддержку Украины.

Правозащитники отмечают, что увеличение количества смертных приговоров свидетельствует о стремлении иранских властей посеять страх в обществе, чтобы подавить протесты и продолжить свое правление. Они призывают международное сообщество решительно реагировать на действия иранских властей, чтобы предотвратить сотни новых жертв в ближайшие месяцы.

Власти Ирана активно пытаются прекратить публикацию любой информации о происходящем в стране. Более 40 журналистов были арестованы с начала протестов, а оставшиеся на свободе жалуются на слежку и прослушивание своих телефонов.

По данным Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty, в 2022 году власти Ирана казнили 582 человека, что на 333 больше, чем в 2021 году. Из них официально о 71 смертном приговоре было объявлено только в 511 случаях, а также было сообщено о казни не менее 16 женщин и трех несовершеннолетних.

Читайте также: