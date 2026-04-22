В Иране резко ответили Трампу относительно продолжения перемирия

Заявление президента США Дональда Трампа о продолжении перемирия вызвало резкую реакцию в Иране.

Об этом сообщил советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади, передает CNN.

В Тегеране убеждены, что подобная инициатива выглядит нелогичной и вызывает подозрения. Иранская сторона не исключает, что пауза может быть использована США для перегруппировки сил и подготовки дальнейших шагов.

По словам Мохаммади, нынешние обстоятельства не дают оснований говорить о целесообразности продолжения перемирия. Он подчеркнул, что потерпевшая поражение сторона не имеет права навязывать свои условия.

«Продолжение перемирия со стороны Трампа не имеет никакого смысла. Проигравшая сторона не может диктовать условия», — заявил Махди Мохаммади.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с морской блокадой, отметив, что такие действия фактически приравниваются к военным и могут повлечь ответ со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что, несмотря на срыв переговоров с Ираном , президент США Дональд Трамп продолжил режим прекращения огня.

Мы ранее информировали, что Иран официально отказался участвовать в переговорах с США из-за позиции Вашингтона и напряжения в регионе.