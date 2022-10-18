В Иране силовики убили еще одну школьницу: протесты вспыхнули с новой силой

В Иране силовики убили еще одну школьницу за то, что она отказалась петь провластную песню во время рейда в ее школу на прошлой неделе.

Об этом пишет The Guardian.

Силовики до смерти забили 16-летнюю школьницу Асру Панахи за отказ исполнить песню, восхваляющую действующий режим и лидера Ирана Аятоллу Али Хаменеи. Инцидент произошел 13 октября в городе Ардебиль на северо-западе страны.

По информации профсоюза иранских учителей, силовики пришли в среднюю школу для девочек и потребовали от группы школьниц петь гимн, восхваляющий лидера Ирана.

Когда они отказались, силовики избили учениц, в результате чего несколько девушек были доставлены в больницу, а другие арестованы. Как сообщается, Панахи скончалась в больнице от травм, полученных в школе. Еще одна школьница находится в тяжелом состоянии.

Официальные лица Ирана отрицали этот факт. После того, как ее смерть вызвала возмущение по всей стране, мужчина, которого представили как дядю погибшей, появился на государственных телеканалах и заявил, что девушка умерла от врожденного заболевания сердца.

Почему и когда в Иране вспыхнули митинги

Напомним, что 16 сентября в реанимации Тегерана скончалась 22-летняя Махса Амини. За два дня до этого ее арестовали сотрудники полиции морали — за то, что из-под хиджаба виднелись волосы.

После этого в Иране вспыхнули многотысячные акции протеста, которые продолжаются уже 5 недель Женщины демонстративно срывают с себя хиджабы и публично сжигают их, отрезают себе волосы.

Иранские школьницы активно участвовали в этих митингах. Иранские власти начали серию рейдов в школах по всей стране. Силовики проникали в классы, жестоко арестовывали школьниц и толкали их в машины, а также применяли слезоточивый газ в школьных зданиях.

Профсоюз учителей Ирана осудил "жестокие и бесчеловечные" рейды и призывал к отставке министра образования. Новость о смерти Панахи еще больше разозлила школьниц по всей стране, мотивировав присоединиться к протестам в выходные.

Что говорит молодежь

"Речь идет не просто о смерти Асры. Исламская Республика убивала наших людей 40 лет, но наши голоса не были услышаны. Пусть мир знает, что это уже не протест – мы призываем к революции. Теперь, когда вы все слушаете наши голоса, мы не остановимся ", — говорит одна из участниц протеста, 19-летняя Нергис.

"Меня не пустили в школу, потому что родители боятся за мою жизнь. Но что это изменило? Режим продолжает убивать и арестовывать школьниц", — говорит 16-летняя Назнина, которую родители держат дома, боясь, что ее арестуют.

Жертвы

По данным иранских правозащитников, по состоянию на сегодняшний день в Иране уже убили не менее 215 протестующих, в том числе 27 несовершеннолетних.

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