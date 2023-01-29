В Иране снова раздаются взрывы: беспилотники атаковали военную колонну и штаб-квартиру КСИР

В Иране ночью 29 января снова раздаются взрывы. Они прозвучали в городе Махабад у штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции. Также якобы неизвестные беспилотники атаковали колонну на границе с Ираном и Сирией.

Об этом пишет журналист Гурбакши Сингх Чахала в Twitter и издание Вnn.

По данным израильского государственного канала Kan 11, неизвестные беспилотники атаковали военный конвой на сирийско-иракской границе. Атака была направлена на колонну из 25 иранских грузовиков в районе Абу-Камаля. Грузовики, по данным израильского СМИ, принадлежали Корпусу стражей исламской революции. Хотя иранские СМИ заявляют, что там перевозилась "гуманитарная помощь".

Также взрывы прогремели в городе Махабад возле штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции.

BREAKING: #BNNIran Reports



Explosions ocurre на Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters в #Mahabad #Iran.



Последние explosions остаются безнадежными при этом времени.



Этот story is developing. pic.twitter.com/iLdcFY2yjZ — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023

Официально неизвестно, что произошло.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране на заводе по производству оружия прогремели мощные взрывы. Ответственность за это не взяло на себя ни одно государство или террористическая организация. Западные СМИ считают, что этого может быть причастен Израиль и опровергают, что за взрывами в Иране стоят США.

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