Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Иране снова раздаются взрывы: беспилотники атаковали военную колонну и штаб-квартиру КСИР

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
579
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Иране снова раздаются взрывы: беспилотники атаковали военную колонну и штаб-квартиру КСИР

Фото: Гурбакши Сингх Чахала/Twitter

По предварительным данным, Иран атакуют беспилотники.

В Иране ночью 29 января снова раздаются взрывы. Они прозвучали в городе Махабад у штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции. Также якобы неизвестные беспилотники атаковали колонну на границе с Ираном и Сирией.

Об этом пишет журналист Гурбакши Сингх Чахала в Twitter и издание Вnn.

По данным израильского государственного канала Kan 11, неизвестные беспилотники атаковали военный конвой на сирийско-иракской границе. Атака была направлена на колонну из 25 иранских грузовиков в районе Абу-Камаля. Грузовики, по данным израильского СМИ, принадлежали Корпусу стражей исламской революции. Хотя иранские СМИ заявляют, что там перевозилась "гуманитарная помощь".

Также взрывы прогремели в городе Махабад возле штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции.

Официально неизвестно, что произошло.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране на заводе по производству оружия прогремели мощные взрывы. Ответственность за это не взяло на себя ни одно государство или террористическая организация. Западные СМИ считают, что этого может быть причастен Израиль и опровергают, что за взрывами в Иране стоят США.

Читайте также:

Подробности о теракте в посольстве Азербайджана в Иране и дипломатических войнах - Мубариз Асланов

Подробности о теракте в посольстве Азербайджана в Иране и дипломатических войнах - Мубариз Асланов

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
579
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация