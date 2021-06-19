В Иране состоялись президентские выборы: с большим отрывом лидирует бывший генпрокурор

Действующий президент Рухани не баллотировался.

Бывший генеральный прокурор и глава судебной власти Ирана Ибрахим Раисе лидирует после предварительного подсчета голосов на выборах президента.

Об этом сообщает Mehr News Agency.

Сейчас Раисе поддержали 17,8 млн избирателей, в то время как у его ближайшего конкурента Мохсена Резаи 3,3 миллиона голосов.

Более 2,4 млн избирателей поддержали Абдольнасера Хеммати, а за Амир Хосейн Казизаде проголосовали чуть более миллиона граждан Ирана.

Все соперники Раисе уже успели поздравить его с победой. Также удачи новому президенту пожелал действующий глава Ирана Рухани.

"Поздравляю избранного кандидата. Конечно, так как официально это еще не объявлено, то официальное поздравление отложу по закону, но тот, кто избран народом и набрал достаточное количество голосов, уже известен. Даст Бог, он станет президентом через 45 дней", — заявил Рухани.

Действующий президент Хасан Роухани не участвовал в выборах, так как занимал этот пост уже два срока подряд. Всего к выборам были допущены семь кандидатов, но трое из них отказались от участия в последний день избирательной кампании.

Ибрахим Раисе находится под американскими санкциями. С 2019 года он занимает должность председателя судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором.

Во время избирательной гонки Раисе обещал бороться против бедности и коррупции, а также построить за четыре года четыре миллиона новых домов.

Как пишет BBC, Раисе известен своей антизападной риторикой и считается близким к Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Многие даже предсказывает ему в преемники именно Раисе.

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