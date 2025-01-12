В Иране создали опасный дрон-камикадзе Rezvan: какие его особенности (видео)

Такое оружие особенно эффективно в наземном бою, небольшой размер и портативность делают эти дроны идеальным оружием для сухопутных войск.

В Иране представили новый беспилотник-камикадзе Rezvan, предназначенный для выполнения боевых задач на малой дистанции. Он может эффективно поражать как пехотные, так и укрепленные цели, включая критически важную инфраструктуру.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim news.

Впервые этот дрон был применен иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) во время военных учений Payambar-e Azam (Великий пророк) 19, состоявшихся в начале января в Западном Иране.

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Дрон Rezvan запускается из переносного цилиндрического контейнера. Он оснащен камерой на передней панели, позволяющей управлять дроном от первого лица и выбирать цель, а также тепловыми датчиками для обнаружения целей.

Заявлено, что дрон Rezvan имеет дальность полета до 20 км, время полета до 20 минут. Предполагаемая масса боевой части дрона 3-5 кг.

Такое оружие особенно эффективно в наземном бою, небольшой размер и портативность делают эти дроны идеальным оружием для сухопутных войск.

"Этот беспилотник усиливает подразделения быстрого реагирования сухопутных сил КСИР, предоставляя им новые возможности для противодействия террористическим группам, особенно в сложных условиях горной местности", — сообщает иранское агентство.

Специалисты утверждают, что его концепция схожа с израильским дроном "Hero-120". Официально сообщается, что дрон Rezvan создан на основе ряда инноваций КСИР.

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