В Иране убит полковник Корпуса стражей Исламской революции, который мог отвечать за поставки дронов в РФ

Полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха, также убитым.

В Иране убит полковник Корпуса стражей Исламской революции, который мог отвечать за поставки дронов-камикадзе в РФ.

Событие произошло 25 октября в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

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Офицер КСИР, полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Он также убит.

Это подразделение мобильных "янычаров" режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране за последние полтора десятка лет.

По данным источников, эти же люди, в частности, отвечали за поставки иранских дронов-камикадзе в Российскую Федерацию.

Отметим, что беспилотники иранского производства Shahed-136 массово атакуют украинские города. В украинском разведке информируют, что РФ получила 1700 дронов и заказала новые партии.

Напомним, Иран упорно открещивается от поставок в страну-агрессорку России военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе Shahed-136. Более того — Тегеран заявляет, что даже готов расследовать этот факт вместе с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана не только из-за их сотрудничества с Россией, но и из-за ситуации с самолетом МАУ, который "случайно" сбила иранская ракета в 2020 году.

Между тем, СМИ сообщают, что Израиль 21 октября нанес ракетный удар по Сирии — по месту, где собирали иранские беспилотники. Также на территории аэропорта Димас хранились иранские боеприпасы и оружие.

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