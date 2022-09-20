В Иране усиливаются протесты из-за смерти девушки, избитой полицейскими в участке (видео)

22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция морали, и через три дня скончалась.

В Иране усиливаются протесты из-за смерти девушки, которая умерла прямо в полицейском участке из-за избиений полицейскими.

Накануне о протестах сообщало издание The Guardian.

В настоящее время протестующие сжигают хиджабы и срывают портреты религиозных лидеров из правительственных зданий. По меньшей мере пять протестующих были убиты, многие ранены, в том числе 10-летняя девочка, в которую выстрелили силовики.

"Иранские протестующие бросают камни в силовиков и заставляют их отступать", – сообщает источник Iran International English.

В этом viral video, Иранские защитники являются только throwing stones в строгом направлении и делают их уничтожить. #IranProtests #Mahsa_Amini pic.twitter.com/fsm3RG7HWb — Iran International English (@IranIntl_En) September 20, 2022

"На этом видео на улице Валиаср в Тегеране слышны выстрелы", — отмечает источник.

Gunshots являются heard в этом видео из театра Valiasr Street. #IranProtests pic.twitter.com/K2XP7TMS8z — Iran International English (@IranIntl_En) September 20, 2022

Протесты начались после сообщений о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция морали, и через три дня скончалась.

Во время похорон Амин в городе Сакез в провинции Курдистан сотни людей скандировали "Смерть диктатору".

На одном из видео, опубликованном в соцсетях, видно, как группа протестующих бросает камни в баннер верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Участники массовых протестов требуют провести расследование и найти тех, кто убил Махсу Амини. Люди скандируют: "Я убью каждого, кто убил мою сестру" и "Смерть Хаменеи, смерть диктатору".

Напомним, иранский лидер аятолла Али Хаменеи считает, что Россия на украинской территории воюет с НАТО.

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