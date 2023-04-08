В Иране власти с помощью камер будут искать "нарушительниц", которые не носят хиджаб

Женщины, зафиксированные без хиджаба, будут получать сообщения о последствиях такого поведения.

В Иране власти начали устанавливать камеры наблюдения в общественных местах, чтобы следить за тем, носят ли все женщины хиджаб.

Об этом информирует BBC.

Местная полиция сообщила, что женщины, которых зафиксируют без хиджаба, будут получать сообщения о последствиях такого поведения. Правоохранители утверждают, что это будет сделано для предотвращения сопротивления "закону о ношении хиджаба".

Отметим, что в прошлом году страну охватили массовые протесты из-за смерти Махсы Амини, молодой курдской женщины, арестованной за вероятное нарушение правил ношения хиджаба.

После этого случая женщины в знак протеста начали массово ходить без платков, несмотря на риск быть арестованными.

В полиции заявили, что будут использовать "умные" камеры, имеющие инструменты для идентификации личности и отправки "предупредительных сообщений".

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране две женщины, зашедшие в магазин с непокрытой головой, стали жертвами нападения покупателя, который облил им волосы йогуртом. После этого женщин еще и арестовали за нарушение запрета появляться в общественном месте без хиджаба.

Кроме того, мы ранее информировали, что иранские власти приговорили британо-иранского гражданина и бывшего министра обороны Ирана Алиреза Акбари к смертной казни.

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