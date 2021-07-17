В Иране во время протеста из-за дефицита воды застрелили митингующего: власти отрицают вину

Местный чиновник обвинил в убийстве других протестующих, впрочем, те отмечают, что протест носил мирный характер.

В иранской провинции Хузестан люди вышли на масштабный протест из-за дефицита воды и против теократической власти Ирана. Во время митинга застрелили 26-летнего демонстранта.

Инцидент произошел 17 июля, сообщает "Радио Свобода".

Местный чиновник в городе Шадеган обвинил в убийстве других протестующих. По его словам, они якобы стреляли в воздух, "чтобы спровоцировать людей", сообщает государственное агентство ІРНА. В то же время пользователи Сети публикуют видео протеста, отмечая, что митинг носил мирный характер.

В последние дни во всей провинции Хузестан начались акции протеста, поскольку Иран сталкивается с самой сильной засухой за последние 50 лет. Сельское хозяйство и животноводство были опустошены, территорию также охватило отключение электроэнергии.

На видео в социальных сетях демонстрируется, что протестующие разжигают костер, чтобы перекрыть дороги, тогда как силы безопасности пытались разогнать демонстрантов.

Некоторые акции протеста содержат лозунги против теократического правительства государства и его главы, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Между тем пользователи соцсетей пишут, что пока жители нескольких провинциях Ирана, включая Исфахан и Хузестан, страдают от недостатка воды, в провинции Керман люди страдают от разрушительного наводнения.

While people in several provinces of #Iran including #Isfahan & #Khuzestan are suffering from water shortages, in another province, the #Kerman people are suffering from a devastating flood! pic.twitter.com/aIkAj9epn6 — Babak Taghvaee — Μπάπακ Τακβαίε — بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) July 17, 2021

Кроме засухи, экономика Ирана сильно пострадали от санкций США и пандемии COVID-19. Инфляция ежегодно превышает 50 процентов, а безработица растет.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку