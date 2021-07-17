В Иране во время протеста из-за дефицита воды застрелили митингующего: власти отрицают вину

Местный чиновник обвинил в убийстве других протестующих, впрочем, те отмечают, что протест носил мирный характер.
В иранской провинции Хузестан люди вышли на масштабный протест из-за дефицита воды и против теократической власти Ирана. Во время митинга застрелили 26-летнего демонстранта.
Инцидент произошел 17 июля, сообщает "Радио Свобода".
Местный чиновник в городе Шадеган обвинил в убийстве других протестующих. По его словам, они якобы стреляли в воздух, "чтобы спровоцировать людей", сообщает государственное агентство ІРНА. В то же время пользователи Сети публикуют видео протеста, отмечая, что митинг носил мирный характер.
Mustafa Naimavi is the first victim of the water shortage protests in Khuzestan # اعتراضات_سراسری @JosepBorrellF @JoeBiden @JoeLieberman @SenatorHagerty @SenTedCruz @SenRubioPress @SenTomCotton @SenRickScott @sendavidperdue @MarshaBlackburn @LindseyGrahamSC @SonnyBorrelli @UN pic.twitter.com/1dTdTqZZGs— IRAN Regime Chenge (@hamedboras) July 17, 2021
В последние дни во всей провинции Хузестан начались акции протеста, поскольку Иран сталкивается с самой сильной засухой за последние 50 лет. Сельское хозяйство и животноводство были опустошены, территорию также охватило отключение электроэнергии.
На видео в социальных сетях демонстрируется, что протестующие разжигают костер, чтобы перекрыть дороги, тогда как силы безопасности пытались разогнать демонстрантов.
Некоторые акции протеста содержат лозунги против теократического правительства государства и его главы, верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
#Iran — #Khuzestan Protest for water✊✌️ # قیام_تشنگان # ایران # خوزستان_تنها_نیست # FreeIran2021 pic.twitter.com/im3Ii1Gnsn— Narges Ghaffari (@Radioirava) July 16, 2021
Peaceful protest today by Ahwazi Arabs residents of Khafajiyeh city against water scarcity and Iran regime's apartheid policies against Arabs. @USABehFarsi @USAbilAraby @CanadaUN @CdnHumanRights @UNHumanRights @EUinArabic @EU_Commission @cnnarabic @cnni @bbcarabicalerts @amnesty pic.twitter.com/8jg7MR5TFE— Ya س er (@ A_A2069) July 16, 2021
Между тем пользователи соцсетей пишут, что пока жители нескольких провинциях Ирана, включая Исфахан и Хузестан, страдают от недостатка воды, в провинции Керман люди страдают от разрушительного наводнения.
While people in several provinces of #Iran including #Isfahan & #Khuzestan are suffering from water shortages, in another province, the #Kerman people are suffering from a devastating flood! pic.twitter.com/aIkAj9epn6— Babak Taghvaee — Μπάπακ Τακβαίε — بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) July 17, 2021
Кроме засухи, экономика Ирана сильно пострадали от санкций США и пандемии COVID-19. Инфляция ежегодно превышает 50 процентов, а безработица растет.