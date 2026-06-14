В Иране вспыхнули протесты из-за возможного соглашения с США (фото)

Протесты в Иране / © Associated Press

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В Тегеране начались акции протеста против возможного подписания мирного соглашения между Ираном и США. Демонстранты обвинили власть в готовности уступить национальные интересы и заявили, что переговоры с Вашингтоном могут ослабить страну.

Об этом пишет Fars.

Митингующие критиковали главу МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, обвиняя их в том, что они якобы торгуют суверенитетом Ирана. Во время митингов раздавались антиправительственные лозунги и призывы прекратить переговорный процесс.

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Иранцы бунтуют / © Associated Press

Протесты в Иране / © Associated Press

Соглашение о «мире» между США и Ираном — что известно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение с США о прекращении боевых действий в Иране близится к подписанию. Она предполагает открытие Ормузского пролива. По его словам, переговоры по иранской ядерной программе начнутся позже.

Американские чиновники подтвердили некоторые детали соглашения, заявив, что экономические выгоды для Ирана после его заключения будут зависеть от выполнения Тегераном своих обязательств.

Накануне иранские СМИ обнародовали некоторые детали предполагаемого 14-пунктного соглашения, которое, по словам Трампа, «не имеет ничего общего с согласованными условиями» и «не имеет никакого отношения к правде».

Через несколько часов после этого премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, чья страна помогала сторонам прийти к согласию, заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном согласован и ожидает окончательного оформления.

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Государственные СМИ Ирана процитировали слова Арагчи о том, что среди членов высшего органа безопасности Ирана — Верховного совета национальной безопасности есть как «сторонники, так и противники» последних условий соглашения.

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