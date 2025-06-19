В Иране второй день продолжается масштабное отключение интернета после удара Израиля

Иран уже второй день без интернета / © Associated Press

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В Иране продолжается масштабное отключение интернета.

Об этом сообщает организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом свободы интернета в мире.

«По данным, Иран уже больше 12 часов без доступа к интернету. Поскольку власти ввели общенациональное отключение Интернета, ссылаясь на вероятное злоупотребление сетью Израилем в военных целях», — сообщили представители ресурса.

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Следует добавить, что отключение серьезно усложняет иранцам доступ к информации в момент роста напряжения в регионе. Ограничения затрагивают как мобильный Интернет, так и ведущие сети.

Как пишет AP, иранское государственное телевидение призвало граждан удалить с телефонов мессенджер WhatsApp, обвинив его в передаче данных в Израиль.

Однако компания Meta опровергла эти обвинения. Другие сообщения указывают на то, что Telegram, еще один популярный в Иране мессенджер, также заблокирован, сообщает издание АР.

Отметим, масштабное отключение интернета в большинстве регионов Ирана началось 18 июня в 17.30 по местному времени. Как известно, трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления.

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Кроме того, в среду, 18 июня, эфир иранского государственного телевидения был прерван — вместо обычной программы показали кадры уличных протестов с призывами продолжать акции.

Как сообщил израильский журналист Амих Штейн, спутниковый сигнал иранского вещателя был перехвачен, и в эфир вывели записи из протестов, проходивших на улицах страны.

Конфликт Израиля и Ирана

Напомним, ночью против 13 июня Израиль нанес удар по Ирану. Известно, что израильская армия обороны начала превентивное комбинированное наступление для удара по ядерной программе Тегерана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля.

В результате израильского удара по Ирану погибли несколько иранских чиновников. В частности, глава Корпуса стражей исламской революции, иранский генерал Хосейн Салами.

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Всего в течение операции Израиль нанес около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.

Утром 19 июня Израиль атаковал иранский ядерный тяжеловодный реактор Арак. Ядерный объект расположен примерно в 250 км к юго-западу от Тегерана.