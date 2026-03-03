В Иране выбрали нового лидера: кто им стал

Моджтабу Хаменеи / © Clash Report в сети Х

Реклама

Ассамблея экспертов Ирана избрала Моджтабу Хаменеи, сына бывшего главы страны Али Хаменеи, следующим Верховным лидером.

Об этом сообщает оппозиционный иранский телеканал Iran International.

Отмечается, что это решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Моджтаба Хаменеи долгое время считался одним из наиболее вероятных претендентов на должность Верховного лидера.

Реклама

«Ассамблея экспертов избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики под давлением КСИР», — говорится в сообщении.

Гибель иранского лидера Али Хаменеи — что известно

Напомним, в воскресенье, 1 марта, иранские государственные медиа сообщили о гибели нескольких родственников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов. Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи, его внук или внучка, а также невестка и зять.

Поэтому в Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи.

Смерть верховного лидера Ирана может иметь глубокие последствия, как для внутренней политики страны, так и для его внешних отношений.

Реклама

Кроме этого, во время голосования в городе Кум Израиль совершил атаку на здание Совета экспертов, избиравшего следующего верховного лидера Ирана. Число жертв пока неизвестно.