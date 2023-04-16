В Иране вынесли приговор 10 военным, сбившим украинский самолет с пассажирами

Командир зенитно-ракетного комплекса, который в январе 2020 года принял пассажирский самолет за крылатую ракету, приговорен к 13 годам лишения свободы.

В воскресенье, 16 апреля, Иранский военный суд обнародовал свой окончательный приговор по делу о сбитии 8 января 2020 года "Боинга" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевшего в Киев. Тогда в результате катастрофы погибли 176 человек. Только спустя три дня Иран признал, что его вооруженные силы сбили пассажирский самолет по ошибке.

Об этом сообщило иранское издание Mizan Online.

Суд признал виновными в смертельном инциденте 10 человек. Главный фигурант приговорен к 13 годам лишения свободы. Основным обвиняемым является командир ЗРК "Тор М1", который принял пассажирский самолет за крылатую ракету вторжения и дважды выстрелил в самолет вопреки приказу командного пункта и другим инструкциям.

"Рассмотрение этого дела было одним из важнейших, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране", — говорится в сообщении.

Приговор был вынесен после более чем трех лет исследований и проведения 20 судебных слушаний, на которых в общей сложности 117 истцов подали свои иски.

Остальные признанные виновными – личный состав поста ПВО. Им назначено наказание от 1 до 3 лет лишения свободы.

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Через несколько дней после официального возражения Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нечаянно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала КСИР Касема Сулеймани вблизи Багдада.

Сбитие пассажирского самолета, летевшего из Тегерана в Киев, произошло в ночь, когда Иран обстрелял ракетами авиабазу США на западе Ирака в ответ на убийство Сулеймани.

Большинство погибших пассажиров были иранцами и канадцами, 11 членов экипажа были гражданами Украины. Правительство Ирана выделило 150 тысяч долларов на компенсацию семье каждого пассажира, но некоторые семьи отказались от этих денег.

В прошлом году Большая семерка (G7) заявила в совместном заявлении, что Иран должен быть привлечен к ответственности за сбитие рейса PS752. “Мы продолжаем поддерживать международные усилия по привлечению Ирана к ответственности за незаконное сбитие рейса 752 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, – говорилось в заявлении от 28 июня 2022 года.

Отношения между Украиной и Ираном находятся в точке замерзания, поскольку Тегеран поставляет России ракеты и беспилотники, которые затем использует российская армия для войны в Украине.

Напомним, Иран категорически отказался против каких-либо переговоров о выплате репараций за сбитие самолета МАУ в январе 2020 года под Тегераном, когда погибли 176 человек. Страны из состава международной группы планируют иными путями решить этот вопрос.

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