В Иране высмеяли претензии Трампа на Ормузский пролив: "Добро пожаловать в постамериканский порядок"

Иран и Трамп / © depositphotos.com

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи высмеял заявления президента США Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив может стать американской территорией. Резаи возглавил ключевой орган безопасности Ирана только 10 августа.

В сообщении в X Резаи заявил, что расстояние между неспособностью США открыть Ормузский пролив и претензиями Вашингтона на владение им даже больше, чем примерно 7 тысяч миль, отделяющих Вашингтон от самого пролива.

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"Добро пожаловать в постамериканский порядок в Персидском заливе", - написал Резаи.

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К сообщению он добавил карту, на которой сравнивается расстояние от Ормузского пролива до США и Ирана.

Заявление прозвучало после того, как 18 августа Дональд Трамп опубликовал в Truth Social карту Ормузского пролива с надписью "NEW US Territory" - "Новая территория США" . Впоследствии американский президент заявил журналистам, что идея объявить пролив по территории США ему нравится, и утверждал, что Вашингтон имеет над ней "полный контроль".

В то же время, ситуация вокруг стратегического морского пути остается противоречивой. Трамп настаивает, что пролив открыт, однако судоходство через него существенно ограничено. Тегеран заявляет, что не откроет ее полностью, пока США не выполнят ряд условий, в том числе санкций, замороженных иранских активов и американской блокады.

Напомним, Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном намерен объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов . В Иране категорически отвергли такие претензии и заявили, что пролив будет оставаться закрытым, пока Вашингтон не выполнит условия Тегерана.

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